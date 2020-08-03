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Главное за выходные: в Татарстане разрешили мероприятия на воздухе и купание на «Камском море»

07:00, 03.08.2020
Главное за выходные: в Татарстане разрешили мероприятия на воздухе и купание на «Камском море»
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 3 августа.

  • В субботу утром на заседании Центризбиркома РТ были зарегистрированы подавшие заявления кандидаты в президенты.
  • В Татарстане разрешили проводить концерты и массовые мероприятия на открытом воздухе. При этом организатор должен уведомить Роспотребнадзор не менее чем за 7 дней до проведения мероприятия.
  • Татарстанское управление Роспотребнадзора выдало исполкому Лаишевского района санитарно-эпидемиологическое заключение на использование пляжа «Камское море». Это означает, что санитарная служба разрешила купание на знаменитом пляже.
  • На Кремлевской набережной начали устанавливать каркас для амфитеатра и сцены.
  • В казанскую «Мегу» вновь выстроились огромные очереди.
  • Новосибирский научный центр «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
  • В Татарстане выявили магазины и кафе, которые пренебрегли санитарными требованиями.
Общество Татарстан
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