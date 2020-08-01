ЦИК Татарстана зарегистрировал всех кандидатов на пост президента республики

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В субботу утром на заседании Центризибиркома РТ были зарегистрированы подавшие заявления кандидатов в президенты.

Сегодня право участвовать в президентских выборах получили Альмира Михеева («Справедливая Россия»), Альфред Валиев («Коммунисты России»), Владимир Сурчилов (ЛДПР) и Олег Коробченко («Партия Роста»).

Напомним, что действующий президент РТ Рустам Минниханов тоже будет участвовать в выборах. Его зарегистрировали еще 20 июля.