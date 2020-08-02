«Вектор» запустит производство вакцины от коронавируса в ноябре

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новосибирский научный центр «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.

По словам гендиректора центра Рината Максютова, массовая вакцинация хотя бы людей из групп риска может последовать ближе к концу года, началу следующего, передает «РИА Новости».

Вчера министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершили испытания вакцины от коронавируса.



Глава Минздрава РФ допустил, что массовая вакцинация в стране может стартовать уже в октябре и она будет бесплатной.