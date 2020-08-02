Новости общества

15:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Вектор» запустит производство вакцины от коронавируса в ноябре

14:14, 02.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
«Вектор» запустит производство вакцины от коронавируса в ноябре
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новосибирский научный центр «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.

По словам гендиректора центра Рината Максютова, массовая вакцинация хотя бы людей из групп риска может последовать ближе к концу года, началу следующего, передает «РИА Новости».

Вчера министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершили испытания вакцины от коронавируса.

Глава Минздрава РФ допустил, что массовая вакцинация в стране может стартовать уже в октябре и она будет бесплатной.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем