Очевидцы вновь сообщили об огромных очередях в казанскую «Мегу», несмотря на погоду

Фото: соцсети

Сегодня люди вновь выстроились в громадные очереди в казанскую «Мегу», сообщила очевидец в соцсетях.

«Первый раз со времени начала пандемии приехала в Торговый центр. Машину фиг поставишь. Очередь на вход. Какой такой шашлык машлык? Тьфу ты... вирус? Не. Не слышали», — написала автор поста.

На фото видно, как люди толпятся у входа в торговый комплекс, не соблюдая социальную дистанцию.

Вчера в казанской «Меге» произошла эвакуация. Толпы людей начали выходить на улицу многие посетители торгового комплекса были без масок и перчаток.