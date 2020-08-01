В Татарстане разрешили проводить концерты и массовые мероприятия на открытом воздухе

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, которым разрешается проведение массовых мероприятий на открытых площадках с 3 августа.

Согласно документу, с понедельника допускается организация и проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий на открытых площадках с присутствием не более 50 человек. При этом организатор должен уведомить Роспотребнадзор не менее чем за 7 дней до проведения мероприятия.

Также с 3 августа разрешается работа кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров на открытом воздухе с участием не более 50 человек.

Напомним, с 27 июля в Татарстане можно проводить кинопоказы на открытом воздухе.