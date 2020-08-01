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На Кремлевской набережной начали устанавливать каркас для амфитеатра и сцены

14:58, 01.08.2020
На Кремлевской набережной начали устанавливать каркас для амфитеатра и сцены
Фото: instagram.com/tgarch_kazan

В Казани на Кремлевской набережной продолжаются строительные работы.

В частности, рабочие приступили к установке каркаса для амфитеатра и пространства сцены возле здания музейного комплекса Казани (бывший НКЦ «Казань»), сообщается в аккаунте творческой группы при мэрии татарстанской столицы в «Инстаграме».

Ранее НКЦ «Казань» переименовали в «Музейный комплекс города Казани». «Реальное время» выяснило, что нового будет в обновленном здании и чем комплекс будет привлекать городских активистов. Подробности — в материале интернет-газеты.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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