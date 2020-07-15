Итоги дня: открытие ТЦ и ресторанов в Татарстане, многодневное голосование на выборах в России
«Реальное время» публикует главные события прошедшего дня, 15 июля.
- Власти Татарстана разрешили открыть торговые центры, помещения заведений общепита, аттракционы на открытом воздухе, а также присутствовать большему количеству человек на государственной регистрации брака, если помещение более 40 кв. м.
- Министерство транспорта и инфраструктуры Турции оповестило о достигнутой договоренности с российскими властями о возобновлении авиационного сообщения между странами с 15 июля.
- В Госсовете Татарстана начала работу комиссия по сохранению и развитию татарского языка. Ее члены обсудили премию имени Ильгама Шакирова и уже создали четыре рабочие группы.
- Государственная дума приняла во втором чтении поправки, которые предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
Решение о проведении голосования в течение нескольких дней будет принимать избирательная комиссия. Максимальная продолжительность голосования составит три дня.
- Сегодня архитекторы из бюро «Хэдс Групп» Владислав Куликовский, Арсен Хаиров и Маргарита Подгорная показали президенту Татарстана Рустаму Минниханову концепцию реконструкции торгового центра «Кольцо» с внесенными правками. Как будет выглядеть «Кольцо» — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России пик заболеваемости COVID-19 пройден и обстановка улучшается.
- Районную больницу в Васильево закрыли, потому что часть сотрудников болеют с симптомами ОРВИ. Пока неизвестно, есть ли среди них люди, заболевшие пневмонией или коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции.
- Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске получили антитела, нейтрализующие коронавирус. В России это произошло впервые.
- Федеральный сельский Сабантуй, который должен был пройти 25 июля в Муслюмовском районе Татарстана, отменили из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
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