Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции оповестило о достигнутой договоренности с российскими властями о возобновлении авиационного сообщения между странами.
По данным агентства «Анадолу», Москва и Анкара договорились начать полеты с 15 июля.
Источник «РИА Новости» в Минтрансе Турции подтвердил сообщение о возобновлении полетов, однако подчеркнул, что точная дата еще неизвестна.
В конце июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что пока что Россия рассматривает предложение Турции возобновить полеты.
Авиакомпания Тurkish Airlines объявила о намерении возобновить авиаперелеты с Россией. В список городов, куда планируются отправить первые самолеты, вошла и Казань.
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