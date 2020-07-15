Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции оповестило о достигнутой договоренности с российскими властями о возобновлении авиационного сообщения между странами.



По данным агентства «Анадолу», Москва и Анкара договорились начать полеты с 15 июля.

Источник «РИА Новости» в Минтрансе Турции подтвердил сообщение о возобновлении полетов, однако подчеркнул, что точная дата еще неизвестна.

В конце июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что пока что Россия рассматривает предложение Турции возобновить полеты.

Авиакомпания Тurkish Airlines объявила о намерении возобновить авиаперелеты с Россией. В список городов, куда планируются отправить первые самолеты, вошла и Казань.

