Минниханов — о «Кольце»: «Ваши рисунки, может быть, хорошие, но покажите, как это будет»

«Покажите, как это будет»

Сегодня архитекторы из бюро «Хэдс Групп» Владислав Куликовский, Арсен Хаиров и Маргарита Подгорная показали президенту Татарстана Рустаму Минниханову концепцию реконструкции торгового центра «Кольцо» с внесенными правками.

Изменения касаются двух вещей: фасада и крыши.

Во-первых, как рассказал «Реальному времени» Хаиров, на части фасада металлические панели заменили на панели из керамического кирпича. Это касается блока с «Музуровскими номерами» и блока, который выходит на улицу Бутлерова. Идея прозрачности фасада сохранилась, но он стал более текстурным и натуральным. На остальных блоках остаются металлические панели.

Во-вторых, по обновленной концепции, у «Кольца» будут видны скатные крыши.

— Раньше мы скрывали скаты за фасадом, а сейчас сделали так, что скатные крыши видны. Это такая отсылка к истории этого места, — объяснил Хаиров.

По его словам, встреча с Миннихановым прошла в положительном ключе. Но президенту оказалось недостаточно увидеть проект на картинке. «Все-таки ваши рисунки... наверное, может быть, хорошие, но покажите, как это будет», — сказал он.

«Проект ему понравился»

— Как мы поняли, проект ему понравился, единственное — он попросил, чтобы мы представили ему образцы фасадных решений. Чтобы он мог не просто по картинкам посмотреть, а понять, из чего конкретно фасад будет сделан. Торговый центр «Кольцо», по новой концепции, состоит из четырех блоков («Музуровские номера», «Татпотребсоюз», «Сталинка» и еще один блок, — прим. ред.), и у каждого — свое фасадное решение. И для каждого блока мы сделаем какой-то кусок в масштабе 1:1, — сказал Хаиров корреспонденту «Реального времени».

Когда пройдет повторная встреча с президентом Татарстана (уже с образцами фасада), неизвестно.

— Дата пока неизвестна, производителям нужно время, чтобы сделать и доставить образцы. Месяц — это самый минимальный срок. Если Рустама Нургалиевича устроят все фасадные решения, мы приступим к проектированию, — добавил архитектор.

В самой первой версии концепции архитекторы предлагали соединить улицы Баумана и Петербургскую наземной «зеброй».

— Мы до сих пор предлагаем их соединить. Остановку возле «Кольца» предлагаем убрать, сделать из одной остановки две: одну — перед памятником Муллануру Вахитову, а вторую — перед «Золотым яблоком». Это разгрузит транспортный узел, две пешеходные улицы свяжутся в одну, и тогда на Петербургскую придет поток людей и малый бизнес, — говорит Хаиров.

Но пока эта идея не нашла поддержки. Тем не менее рядом с «Кольцом» расширится пешеходная зона, пройдет велодорожка, появится озеленение, что сделает место более комфортным для горожан.

Металлические панели все-таки остаются

Конкурс на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо» завершился в октябре 2019 года.

Архитекторы из бюро «Хэдс Групп» предложили окружить торговый центр белой сетчатой вуалью, расширить его площади на 10% — до 94 тысяч кв. м, и благоустроить вокруг зеленую зону.

Казанские краеведы и архитекторы обрушились на проект с жесткой критикой.

— Я считаю, что в исторической части города основным материалом был и должен оставаться кирпич. Эти ваши сетки сегодня, может быть, модны. Как таковой архитектуры нет — это дань новой моде и новым материалам, которые завтра перестанут быть модными. Менять одно на другое совершенно бессмысленно. Что в прошлый раз это «Кольцо» было построено — было модным цветное стекло. А сейчас — вот эти сетки, — сказала тогда казанский архитектор-реставратор Рания Раимова.

Краевед Алексей Клочков сказал, что металлическая сетка выглядит как строительные леса и за два дня станет черной. А автор группы Kazan Nostalgique Андрей Шритт и вовсе предложил сделать так, как было.

В итоге архитекторов попросили переделать проект к лету 2020-го. После этого он должен был пройти комиссию мэра Казани Ильсура Метшина. Последнее слово оставалось за Рустамом Миннихановым.



Лилия Ахкиямова, иллюстрации предоставлены бюро «Хэдс Групп»