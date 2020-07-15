Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

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Государственная дума приняла во втором чтении поправки, которые предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.

Как сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента, решение о проведении голосования в течение нескольких дней будет принимать избирательная комиссия. Максимальная продолжительность голосования составит три дня.

В случае решения провести голосование в течение нескольких дней подряд «голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся».

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает возможным повторить практику голосования по поправкам в Конституцию и растянуть сентябрьские выборы на несколько дней. Она заявила, что эпидемиологическая ситуация в разных регионах все еще угрожает здоровью граждан, а значит, имеет смысл рассмотреть такой вариант.