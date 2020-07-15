Российские ученые впервые смогли получить антитела, нейтрализующие COVID-19

Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске получили антитела, нейтрализующие коронавирус. В России это произошло впервые, рассказала ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ученого, для получения антител были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов (клетки крови, отвечающие за формирование иммунитета, — прим. ред.).

Дальнейшие исследования позволят ученым создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19.

Недавно немецкие ученые сообщили, что у некоторых переболевших коронавирусом обнаружили снижение антител в крови. По их словам, пока невозможно понять, насколько сокращение количества антител повлияет на долгосрочный иммунитет.