В Муслюмовском районе Татарстана отменили Всероссийский сельский Сабантуй

Федеральный сельский Сабантуй, который должен был пройти 25 июля в Муслюмовском районе Татарстана, отменили из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщил председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар — заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Всероссийский сельский Сабантуй в этом году планировалось посвятить 100-летию ТАССР.

«К сожалению, пандемия продолжается, показатели заболеваемости идут на спад медленно, поэтому мы должны учитывать ситуацию с коронавирусом», — передает «Татар-информ» слова Шайхразиева.

Он добавил, что праздник планируется провести в следующем году в Муслюмове. Поскольку ранее поднимался вопрос о проведении Сабантуя в 2021 году в Мордовии, то эти планы переносятся на 2022 год.

Отметим, впервые в истории в этом году Сабантуй в Татарстане 4 июля проходил в онлайн-формате. Один из организаторов праздника рассказал «Реальному времени», почему коммуникативная функция Сабантуя ушла в прошлое и он превратился в праздничный концерт.

