Мишустин заявил, что обстановка с коронавирусом в России улучшается

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России пик заболеваемости COVID-19 пройден и обстановка улучшается.

«В частности, за эти сутки прирост заболеваемости минимальный, он не превышает одного процента», — сказал председатель правительства, добавив при этом, что расслабляться все равно нельзя.

По его словам, необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших коронавирусом и оперативно оказывать им помощь, передает RT.

Сегодня власти Татарстана внесли новые послабления в режим ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Реальное время» подробно рассказало, что теперь можно жителям республики, какие запреты остаются в силе и какой категории граждан все равно следует соблюдать режим самоизоляции.