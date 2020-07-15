В Минздраве Татарстана разбираются, чем заболели медики Васильевской больницы
Районную больницу в Васильево закрыли, потому что часть сотрудников болеет с симптомами ОРВИ. Пока неизвестно, есть ли среди них люди, заболевшие пневмонией или коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции в «Татар-информе», отвечая на вопрос журналистов о слухах вокруг Васильевской больницы.
Он уточнил, что в данный момент в ситуации разбирается Минздрав Татарстана.
На всякий случай, чтобы обезопасить пациентов и медперсонал, было принято решение временно закрыть больницу в Васильево, а ее функционал перенести в Зеленодольскую ЦРБ.
«Заодно решили воспользоваться ситуацией и произвести в больнице в Васильево плановый ремонт. Пациенты не заметят какого-то для себя неудобства с точки зрения качества лечения», — заверил журналистов Жаворонков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым