В Минздраве Татарстана разбираются, чем заболели медики Васильевской больницы

Районную больницу в Васильево закрыли, потому что часть сотрудников болеет с симптомами ОРВИ. Пока неизвестно, есть ли среди них люди, заболевшие пневмонией или коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции в «Татар-информе», отвечая на вопрос журналистов о слухах вокруг Васильевской больницы.

Он уточнил, что в данный момент в ситуации разбирается Минздрав Татарстана.

На всякий случай, чтобы обезопасить пациентов и медперсонал, было принято решение временно закрыть больницу в Васильево, а ее функционал перенести в Зеленодольскую ЦРБ.

«Заодно решили воспользоваться ситуацией и произвести в больнице в Васильево плановый ремонт. Пациенты не заметят какого-то для себя неудобства с точки зрения качества лечения», — заверил журналистов Жаворонков.

