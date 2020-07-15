Генконсул Турции в Казани: «Главное, чтоб российские граждане приехали к нам здоровыми»

Фото: Ринат Назметдинов

Мечеть «Айя-София» сохранится как музей

Мечеть «Айя-София» в Стамбуле, построенная во времена Византии как христианский Софийский собор, сохранит функции музея. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказал генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан. Беседа состоялась сегодня в Генконсульстве страны в столице Татарстана после официальной церемонии, приуроченной ко Дню демократии и национального единства.

— «Айя-София» стала мечетью после завоевания Константинополя. И в 1934 году, как мы знаем, этот храм был превращен в музей. Когда мечеть имела статус музея, с туристов брали оплату за посещение объекта. Теперь, когда храм вернул себе статус мечети, оплата с посетителей взиматься не будет. Мы понимаем, какое значение в истории имеет «Айя-София». Мы продолжим сохранять это наследие и передавать следующим поколениям, — сообщил Эрикан.

Напомним, на прошлой неделе парламент Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора. Таким образом, он вновь стал мечетью. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что первые мусульманские богослужения в соборе предполагается провести 24 июля. Это вызвало озабоченность у представителей научных, музейных, исторических, религиозных и политических кругов по всему миру. Впрочем, президент заявил, что не собирается учитывать мнения других стран, в этом вопросе он руководствуется желанием своего народа.

На вопрос нашего журналиста, когда станет возможным совершение намаза в этой мечети, дипломат затруднился ответить.

— Там есть напротив другие храмы — «Султан Ахмет», «Голубая мечеть», которые открыты также и для туристов. В Париже есть собор Нотр-Дам, в котором католические священники проводят свои богослужения, одновременно он открыт и для туристов. Не думаю, что с этим будут какие-то проблемы, — сказал Исмет-бей.

На вопрос нашего журналиста, когда станет возможным совершение намаза в этой мечети, дипломат затруднился ответить

Что касается христианских фресок, икон и других изображений, за судьбу которых переживают православные, то, по словам генконсула, в правительстве обсуждают возможность закрывать их лишь во время молитв.

— Сейчас ведутся обсуждения между Министерством культуры и туризма Турции и Управлением по делам религий. Насколько я понимаю, эти фрески будут закрываться только в момент совершения намаза. В другое время они будут открыты для посетителей, — ответил он.

«Турецкие авиалинии» на старте

Кроме того, корреспондент «Реального времени» узнал подробности возобновления авиасообщения между Турцией и Россией. Как рассказал Исмет Эрикан, авиакомпания Turkish Airlines готова в любой момент открыть рейсы между странами.

— «Турецкие авиалинии» готовы в любой момент запустить рейсы между Турцией и Россией. И почему сейчас нет авиасообщения между странами — дело не в Turkish Airlines. В Москве активно ведутся переговоры на эту тему. Мы ждем необходимых согласований из российской столицы. Надеюсь, этот вопрос скоро будет разрешен. Я знаю, что многие российские граждане с нетерпением ждут открытия рейсов, чтоб посетить Турцию. А мы с нетерпением ждем россиян у себя в стране, — рассказал дипломат «Реальному времени».

По его словам, меры безопасности, принятые в Турции, достаточны для недопущения распространения коронавируса.

— Конечно, важно, чтобы открылись рейсы, начался туристический сезон, чтобы восстановились экономические мероприятия, но в приоритете остается здоровье людей. Никаких действий, которые могут подвергнуть риску здоровье граждан России, Турции и других государств, мы предпринимать не будем, — подчеркнул Исмет Эрикан.

По его словам, меры безопасности, принятые в Турции, достаточны для недопущения распространения коронавируса

Также генконсул добавил, что для российских граждан не нужно будет носить с собой справку от врача об отсутствии COVID-19. Однако остается обязательным ношение масок в общественных местах. Также во многих местах проверяется температура, остается требование соблюдать социальную дистанцию. Система all inclusive в гостиницах будет сохраняться. Крупные отели ввели некоторые изменения: теперь постояльцы не сами накладывают еду у шведского стола, а будут показывать понравившееся блюдо повару, стоящему за стеклянной перегородкой, и он будет накладывать туристу пищу.

— Понимаем особую ситуацию в связи с пандемией коронавируса. Министерство здравоохранения каждый день озвучивает цифры. На сегодняшний день на 82 млн граждан Турции меньше тысячи больных. В пропорциональном отношении сравнительно с другими странами это очень мало, — заметил он.

— Главное, чтоб российские граждане приехали к нам здоровыми и здоровыми вернулись домой, — отметил Эрикан.

Как уже писало «Реальное время», сегодня из турецких источников стало известно о достижении договоренности между Россией и Турцией о возобновлении авиационного сообщения между странами.

Курбан-байрам в Турции

Полмесяца осталось до мусульманского праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Не исключено, что генеральный консул проведет его у себя на родине и там совершит заклание барашка.

— Традиционно я жертвоприношение совершаю в Турции. Я вырос в поселке, относящемся к городу Эдирне. Именно там я совершаю курбан, либо кто-то совершает жертвоприношение от моего имени, если я нахожусь в каком-либо другом месте. Считаю, там больше людей, нуждающихся в этом, — ответил Эрикан «Реальному времени».

Именно этого исламского проповедника официальная Анкара называет организатором путча 15—16 июля 2016 года

Что касается мероприятий, которые готовит турецкое дипломатическое ведомство в Татарстане, то пока с программой не определились. Вместе с тем консул пригласил жителей Татарстана и Башкирии провести праздник жертвоприношения в Турции.

— Все религиозные праздники для нас очень важны. Пока обдумываем программу мероприятий, но пока еще не определились. Тем не менее я приглашаю всех граждан Татарстана и Башкортостана отметить этот праздник в Турции. Надеемся, что к этой дате (31 июля) нам удастся что-то сделать. Обратил внимание, что здесь местные жители не загорелые, белые. Надо всем съездить в Турцию, загореть, — посоветовал он.

Вспоминая попытку военного переворота

Поскольку сегодняшняя встреча была посвящена событиям четырехлетней давности, об итогах которых генконсул написал в своей колонке в «Реальном времени», корреспондент спросил о судьбе Фетхуллаха Гюлена, экстрадиции которого добиваются турецкие власти у США. Именно этого исламского проповедника официальная Анкара называет организатором путча 15—16 июля 2016 года, хотя сам Гюлен отрицает свою причастность к попытке госпереворота. Однако тысячи людей, которых обвинили в сотрудничестве с Гюленом, получили тюремные сроки.

— Мы многократно запрашивали у американской стороны выдачу Фетхуллаха Гюлена. Все документы были переданы. Но этот процесс все время затягивается. Нам отвечают, что ведется расследование, решение должен принять суд. Мы ожидаем от американцев, чтоб они максимально быстро выдали Гюлена Турции, — сказал генконсул.

По словам Исмета Эрикана, пока официального разъяснения по поводу Гюлена Вашингтон так и не дал.

— В международной прессе Гюлен часто выступает, якобы он не виноват. В Турции ведется борьба не только с ФЕТО (FETO — «Террористическая организации Фетхуллаха Гюлена» — так в Турции называют сторонников исламского проповедника, — прим. ред.). Пустыми обещаниями не наешься. Если он считает себя невиновным, пусть предстанет перед судом и законным способом докажет свою невиновность, — резюмировал турецкий дипломат.

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Тимур Рахматуллин, фото Рината Назметдинова