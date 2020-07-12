Президент Турции заявил, что мнение других стран не изменит решения о статусе Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался учитывать мнения других стран о превращении собора Святой Софии («Айя-Софии») в мечеть. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Anadolu.

По его словам, Турция принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле народа. «Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — отметил он.

В пятницу Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора. Таким образом, он вновь стал мечетью. Эрдоган сообщил, что первые мусульманские богослужения в соборе предполагается провести 24 июля. В РПЦ заявили, что превращение Святой Софии в мечеть способно повлиять на ход истории.