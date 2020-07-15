Турецкий генконсул: Turkish Airlines готова в любой момент запустить рейсы между Турцией и Россией

Авиакомпания Turkish Airlines готова в любой момент открыть рейсы между Турцией и Россией, сообщил сегодня корреспонденту «Реального времени» генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан.

«Турецкие авиалинии» готовы в любой момент запустить рейсы между Турцией и Россией. И почему сейчас нет авиасообщения между странами — дело не в Turkish Airlines. В Москве активно ведутся переговоры на эту тему. Мы ждем необходимых согласований из российской столицы. Надеюсь, будет скоро этот вопрос разрешен. Я знаю, что многие российские граждане с нетерпением ждут открытия рейсов, чтоб посетить Турцию. А мы с нетерпением ждем россиян у себя в стране», — рассказал дипломат «Реальному времени».

По его словам, меры безопасности, предпринятые в Турции, достаточны для недопущения распространения коронавируса.

«Конечно, важно, чтобы открылись рейсы, начался туристический сезон, чтобы восстановились экономические мероприятия, но в приоритете остается здоровье людей. Любые действия, которые могут подвергнуть риску здоровье граждан России, Турции и других государств, мы предпринимать не будем», — подчеркнул Исмет Эрикан.

Также генконсул добавил, что для российских граждан не нужно будет носить с собой справку от врача об отсутствии Covid-19. Однако остается обязательным ношение масок в общественных местах. Также во многих местах проверяется температура, остается требование соблюдать социальную дистанцию. Система all inclusive в гостиницах будет сохраняться. Крупные отели ввели некоторые изменения: теперь постояльцы не сами накладывают еду у шведского стола, а будут показывать понравившееся блюдо повару, стоящему за стеклянной перегородкой, и он будет накладывать туристу пищу.

«Главное, чтоб российские граждане приехали к нам здоровыми и здоровыми вернулись домой», — отметил Эрикан.

Как писало «Реальное время», сегодня стало известно о достижении договоренности между Россией и Турцией о возобновлении авиационного сообщения между странами.