Эрдоган назвал дату начала богослужений в соборе Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле предполагается начать 24 июля.

Он добавил, что турецкие власти отменяют взимание платы за посещение собора Святой Софии после смены ее музейного статуса на статус мечети, в том числе и для туристов, пишет «РИА Новости».

Сегодня, после отмены Госсоветом Турции решения правительства страны от 1934 года о смене статуса Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей, в соборе прозвучал призыв имама на молитву для мусульман.

