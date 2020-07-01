Итоги дня: голосование по поправкам в Конституцию и ничья между «Рубином» и «Уфой»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 июля:
- В Татарстане идет день голосования по поправкам в Конституцию. Участки закроются в 20.00. Президент Нацлиги специалистов по связям бизнеса и государства, член Нацреестра независимых директоров при российском Союзе промышленников и предпринимателей Марат Баширов спрогнозировал итоговую явку на голосовании по поправкам в Конституцию в Татарстане в 82—83%.
- Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» (0:0). По словам главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, ни одна из команд не наиграла на победу.
- В Башкирии запретили курение кальянов в общественных местах. Согласно документу, курение табака и кальяна теперь запрещено на территориях парков, скверов, площадей и набережных, а также в границах территорий рекреационного назначения, используемых для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
- Директор казанского «Динамо» Валерий Носов объяснил, почему клуб переименовали в «Ак Барс — Динамо». «Ничего особо интригующего в этом событии нет — например, хоккеистки на траве из «Динамо Гипронииавиапром» еще раньше нас стали называться так же, «Ак Барс — Динамо». Все логично — наш главный и единственный спонсор имеет право на то, чтобы в названии клуба присутствовало его имя», — сказал он.
- В усадьбе Образцова на ул. Подлужной в Казани откроют гостиницу или ресторан. Сейчас собственник здания получает разрешение на производство работ. У него уже есть проект, который прошел экспертизу.
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