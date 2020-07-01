Директор казанского «Динамо» объяснил причины переименования клуба

Директор «Ак Барс — Динамо» Валерий Носов прокомментировал для «Реального времени» информацию о переименовании клуба. Он объяснил причину смены названия правом титульного спонсора.

«Ничего особо интригующего в этом событии нет — например, хоккеистки на траве из «Динамо Гипронииавиапром» еще раньше нас стали называться так же, «Ак Барс — Динамо». Все логично — наш главный и единственный спонсор имеет право на то, чтобы в названии клуба присутствовало его имя.

Мы называемся по-новому с 28 мая, обращаю ваше внимание — без изменения правового статуса и реквизитов, с 2015 года учредителем клуба остается ОГО ФСО «Динамо» РТ. Главное — не смена названия, а то, что всех нас, любителей хоккея с мячом, ждет поистине уникальный сезон, прецедентов которого в истории российского (да и советского) хоккея не было», — приводит слова Носова корреспондент «Реального времени».

Напомним, в начале недели стало известно о переименовании «Динамо-Казань». С нового сезона клуб будет выступать под названием «Ак Барс — Динамо». Смена уже произведена документально в официальных реестрах налоговой.

Обзорный текст о наиболее интересных событиях из мира хоккея с мячом можно почитать в материале Александра Нордена в «Реальном времени».