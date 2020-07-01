Эксперт дал прогноз о явке в Татарстане в 82—83%

Президент Нацлиги специалистов по связям бизнеса и государства, член Нацреестра независимых директоров при российском Союзе промышленников и предпринимателей Марат Баширов спрогнозировал итоговую явку на голосовании по поправкам в Конституцию в Татарстане в 82—83%.

«82—83 процента, не меньше, республика всегда умела защищать федеративное устройство. Люди же все видят, все сравнивают. Они понимают то, как выглядит республика. На республику федеральные власти могут опереться, отсюда и такое единое голосование. Мы видим, что люди едины, довольны, отсюда неравнодушное отношение», — ответил Баширов на вопрос корреспондента «Реального времени».

По его словам, Конституция — это нечто святое, и до крайней степени цинизма наши оппозиционеры не опускались.

Эксперт напрямую связывает явку в регионах с коронавирусом и экономической обстановкой в регионе. Именно на социальную стабильность и достаток, по словам Баширова, опирается довольно высокая явка избирателей в ряде регионов России, на Дальнем Востоке, в том же Татарстане, и, с другой стороны, такая низкая активность в других субъектах, например в Мурманской области, где проголосовали лишь 30%. Таким образом, разброс между разными регионами достигает около 50%.

Сегодня в России завершается голосование по поправкам в Конституцию страны. «Реальное время» ведет прямую трансляцию в режиме онлайн.

