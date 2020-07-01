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Слуцкий: «Ни «Рубин», ни «Уфа» не наиграли на победу»

17:21, 01.07.2020 1
Слуцкий: «Ни «Рубин», ни «Уфа» не наиграли на победу»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча против «Уфы» в рамках 25-го тура РПЛ.

«Ни одна из команд не наиграла на победу. Я говорил, что такие матчи, скорее всего, пойдут до первой ошибки. «Уфа» дома хорошо использует стандарты и контратаки, поэтому здесь сложно добиваться результата даже большим клубам. С одной стороны, я рад, что не допустили эту роковую ошибку. Но с другой стороны, в нашей ситуации с тремя очками нам было бы поспокойнее», — сказал Слуцкий.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:59
    Лукавит, Уфа лучше играла, в первом тайме, вообще, раскатывала Рубин, правильно Евсеев все говорил, чуть-чуть им не хватило забить, а у наших, опять кроме грузина Хвичи и вспомнить некого, Игнатьев за 7 млн. евро, как будто и не выходил на поле
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