Слуцкий: «Ни «Рубин», ни «Уфа» не наиграли на победу»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча против «Уфы» в рамках 25-го тура РПЛ.



«Ни одна из команд не наиграла на победу. Я говорил, что такие матчи, скорее всего, пойдут до первой ошибки. «Уфа» дома хорошо использует стандарты и контратаки, поэтому здесь сложно добиваться результата даже большим клубам. С одной стороны, я рад, что не допустили эту роковую ошибку. Но с другой стороны, в нашей ситуации с тремя очками нам было бы поспокойнее», — сказал Слуцкий.