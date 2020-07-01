В усадьбе Образцова в Казани может появиться гостиница или ресторан

В усадьбе Образцова в Казани по адресу Подлужная, 49, может появиться ресторан или гостиница.

Сейчас собственник здания получает разрешение на производство работ. У него уже есть проект, который прошел экспертизу. По словам помощника президента РТ, члена совета Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРОВООПИиК) Олеси Балтусовой, в настоящее время ожидается, когда он получит разрешение на производство работ и выйдет на объект.

Она отметила, что усадьба Образцова является единственным объектом культурного наследия, сохранившимся на Подлужной улице, пишет «Татар-информ».



Территория Подлужной слободы вместе с Забулачьем входят в проект испытания концепции устойчивого развития исторического поселения Казани.



Ранее Балтусова сообщила о поиске инвесторов, которые отреставрируют в Татарстане две усадьбы: князя Гагарина в Теньках и маркиза Паулуччи в селе Нариман.

