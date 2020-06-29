Новости общества

07:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главное за выходные: в Татарстане очередные послабления режима, «Единая Россия» выдвинула Минниханова, «Рубин» проиграл «Локомотиву»

07:00, 29.06.2020
Главное за выходные: в Татарстане очередные послабления режима, «Единая Россия» выдвинула Минниханова, «Рубин» проиграл «Локомотиву»
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 29 июня:

  • В Татарстане с 29 июня вводятся очередные послабления режима ограничений.
  • «Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова на пост президента Татарстана на предстоящих выборах. Уже известно, с какой программой Минниханов идет на выборы.
  • «Рубин» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2. Матч прошел на «Ак Барс Арене».
  • Глава ЦИК Элла Памфилова оценила голосование в автобусах, которое устроили в Татарстане. По ее словам, нет никакой проблемы в том, чтобы использовать их в российской глубинке.
  • Глава Альметьевска Тимур Нагуманов опроверг информацию о закрытии города на карантин с 5 июля.
  • Пятнадцатой жертвой коронавируса в Татарстане стал врач-педиатр Муслюмовской центральной районной больницы Нассер Гассан Назим.
  • В Татарстане у 5% прошедших тестирование выявили антитела к коронавирусу.
  • В Высокогорском районе умерла старейшая жительница Татарстана — Анна Ивановна Емельнова. Ей было 109 лет.
ОбществоВластьМедицинаСпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем