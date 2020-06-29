Главное за выходные: в Татарстане очередные послабления режима, «Единая Россия» выдвинула Минниханова, «Рубин» проиграл «Локомотиву»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 29 июня:
- В Татарстане с 29 июня вводятся очередные послабления режима ограничений.
- «Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова на пост президента Татарстана на предстоящих выборах. Уже известно, с какой программой Минниханов идет на выборы.
- «Рубин» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2. Матч прошел на «Ак Барс Арене».
- Глава ЦИК Элла Памфилова оценила голосование в автобусах, которое устроили в Татарстане. По ее словам, нет никакой проблемы в том, чтобы использовать их в российской глубинке.
- Глава Альметьевска Тимур Нагуманов опроверг информацию о закрытии города на карантин с 5 июля.
- Пятнадцатой жертвой коронавируса в Татарстане стал врач-педиатр Муслюмовской центральной районной больницы Нассер Гассан Назим.
- В Татарстане у 5% прошедших тестирование выявили антитела к коронавирусу.
- В Высокогорском районе умерла старейшая жительница Татарстана — Анна Ивановна Емельнова. Ей было 109 лет.
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