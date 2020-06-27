Единороссы выдвинули Минниханова на пост президента Татарстана

Рустам Минниханов выдвинут «Единой Россией» кандидатом на пост президента Татарстана на предстоящих выборах, передает корреспондент «Реального времени». Так проголосовали члены Татарстанского регионального отделения партии на XXXII конференции единороссов, которая проходит сейчас в Казани.

«Президиум регионального совета политической партии «Единая Россия» внес предложение рекомендовать Рустама Нургалиевича Минниханова на выборах президента Татарстана. Рустам Нургалиевич — авторитетный руководитель республики», — представил перед голосованием кандидата секретарь реготделения «Единой России», спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Кандидатуру Минниханова одобрил и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, который прислал приветствие делегатам конференции.

Другим кандидатом партийцы выдвинули министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина. Вместе с тем, глава Минтранса РТ в своем выступлении заявил, сорвав аплодисменты собравшихся: «Я буду голосовать за Рустама Нургалиевича. Я — человек команды Минниханова».

Мухаметшин после доклада министра попросил: «Спасибо, Ленар Ринатович. Только не снимай, пожалуйста, свою кандидатуру».

Путем тайного голосования единороссы большинством голосов поддержали кандидатуру нынешнего главы региона. Всего на конференции присутствовали 186 делегатов.

Минниханов занимает должность президента Татарстана с 2010 года. 10 лет назад он был назначен бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. В 2015 году он победил на выборах, набрав 94,4% голосов.

В этом году Рустам Минниханов заявил, что планирует выдвигаться на третий президентский срок. Глава России Владимир Путин поддержал его кандидатуру.

Как сообщало «Реальное время», от ЛДПР на выборы президента республики пойдет координатор регионального отделения Владимир Сурчилов. КПРФ отказалась участвовать в выборах главы РТ.