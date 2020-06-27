У 5% татарстанцев выявили антитела к коронавирусу

В Татарстане за прошедшие сутки проведено 4904 теста на новую коронавирусную инфекцию. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По данным Авдониной, за период эпидемии в республике было проведено около 280 тыс. тестов. Также 28 тысяч человек сдали анализы на определение определению антител методом ИФА.

Антитела к коронавирусу выявили у 5,3% жителей республики.

Ранее 665 человек из Набережных Челнов стали участниками пилотного проекта по выявлению антител к коронавирусу.