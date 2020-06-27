Причиной смерти педиатра из Татарстана стал коронавирус

Фото: соцсети

15-ой жертвой коронавируса в Татарстане стал врач-педиатр Муслюмовской центральной районной больницы Нассер Гассан Назим.

Нассер Гассан Назим попал в больницу с тяжелым течением двусторонней пневмонии и артериальной гипертензией. В оперштабе отмечают, что заражение имело бытовой характер и не связано с его профессиональной деятельностью.

Напомним, что вчера в Татарстане подтвердился 15-й случай смерти от коронавируса.



Ранее заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 Казани Ильдус Лутфуллин рассказал о смерти коллеги в соцсетях. В Минздраве РТ выразили слова соболезнования в связи со смертью врача-педиатра и заявили о расследовании причин смерти.

