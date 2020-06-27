«Рубин» уступил дома «Локомотиву», пропустив два гола в первом тайме
«Рубин» в первом домашнем матче после возобновления РПЛ уступил московскому «Локомотиву» (0:2) в рамках 24-го тура чемпионата России.
Гости сумели дважды забить в ворота Дюпина уже в первом тайме. Дублем у «Локомотива» отметился Алексей Миранчук, второй свой гол забивший с пенальти.
Во втором тайме казанцы имели несколько голевых моментов, но реализовать их не получилось.
После поражения от «Локомотива» в активе команды Леонида Слуцкого осталось 26 очков. Московский клуб набрал 47 очков и укрепил свою вторую позицию в турнирной таблице РПЛ.
О том, как встречали болельщиков в первом матче «Рубина» на «Ак Барс Арене», можно посмотреть в материале «Реального времени».
Чемпионат России. 24-й тур РПЛ
«Рубин» — «Локомотив» 0:2 (0:2)
Голы:
0:1 — 23 Миранчук, 0:2 — 29, пенальти Миранчук.
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