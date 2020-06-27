«Рубин» уступил дома «Локомотиву», пропустив два гола в первом тайме

«Рубин» в первом домашнем матче после возобновления РПЛ уступил московскому «Локомотиву» (0:2) в рамках 24-го тура чемпионата России.

Гости сумели дважды забить в ворота Дюпина уже в первом тайме. Дублем у «Локомотива» отметился Алексей Миранчук, второй свой гол забивший с пенальти.

Во втором тайме казанцы имели несколько голевых моментов, но реализовать их не получилось.

После поражения от «Локомотива» в активе команды Леонида Слуцкого осталось 26 очков. Московский клуб набрал 47 очков и укрепил свою вторую позицию в турнирной таблице РПЛ.

О том, как встречали болельщиков в первом матче «Рубина» на «Ак Барс Арене», можно посмотреть в материале «Реального времени».

Чемпионат России. 24-й тур РПЛ



«Рубин» — «Локомотив» 0:2 (0:2)

Голы:

0:1 — 23 Миранчук, 0:2 — 29, пенальти Миранчук.