Главное о коронавирусе на 12 июня: Татарстан получил лекарство, Собянин попросил не приезжать в Москву
Татарстан получил первые 300 упаковок «Авифавира»
За последние сутки в Татарстане подтвердились 49 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 48 — контактные. 14 человек госпитализированы, 35 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).
Больше всего заболевших в Казани (22) и Набережных Челнах (14).
Всего в Татарстане зарегистрировано 3 823 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 806 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 21 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 11. На лечении остаются 1006 человек.
Республика находится на 24-м месте по числу заболевших среди регионов России.
- В Татарстан поставили первые 300 упаковок препарата «Авифавир» для лечения коронавируса.
- Республика стала первой в ESG-рейтинге (Environmental, Social, Governance) российских регионов. Этот рейтинг оценивает готовность регионов к экономическому кризису, вызванному распространением коронавируса и падением цен на нефть.
- Из-за кризиса Татарстан недополучил 21 млрд рублей налогов на прибыль в нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли.
- Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал, как будет проходить бесконтактное голосование по поправкам в Конституцию.
- Аэропорты Казани и Нижнекамска направили в Росавиацию заявки на предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов из-за снижения их прибыли в результате падения объемов пассажирских перевозок.
- В Казани накануне открылось около 150 кафе с летними верандами. Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил летнюю террасу кафе «Сказка» на улице Баумана и поел мороженого.
- Все работники детских лагерей Татарстана сдадут тест на коронавирус.
Собянин попросил не приезжать в Москву
За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случая коронавируса, выздоровели 8 220 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 511 423, а выздоровевших — до 269 370 человек.
Зафиксировано 183 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 6 715 человек.
Топ регионов России по числу заболевших
- Бюджет России по итогам января — мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей.
- В Кремле прекращается режим удаленной работы, который был введен 30 марта. Большинство сотрудников администрации президента России с 15 июня возвращаются на рабочие места.
- Мэр Москвы Сергей Собянин попросил ограничить поездки в столицу гостям из регионов. Она напомнил, что «пирамида перевернулась» и сейчас большинство заболевших COVID-19 выявляются не в столице. «У нас карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Конечно, если есть необходимость — приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки», — сказал Собянин.
- Ученые из Российского химико-технологического университета имени Менделеева спрогнозировали, что вспышка COVID-19 завершится в России в конце июля. .
- Мэрия Москвы запустила проект, в рамках которого работодатели смогут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу за счет города.
- С 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые пространства для посетителей.
- Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, сообщил, что формат ограничений в России может быть «плавающим».
- В Тверской области в этом году отменили фестиваль «Нашествие».
- РЖД в конце июня вернет в расписание 35 отмененных ранее поездов, в том числе на курорты Черноморья и Северного Кавказа.
- Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан назвал «необычным» невысокое число смертей от COVID-19 в России.
100 млн человек могут оказаться за чертой бедности
По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 516 656. Умерли 421 498 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 023 347). На второй строчке — Бразилия (802 828), Россия на третьем месте (501 800, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (297 535), на пятом — Великобритания (292 860).
- До 100 млн человек могут оказаться за чертой бедности, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
- Миллионы детей по всему миру будут вынуждены начать работать. «Поскольку пандемия наносит ущерб семейным доходам, без поддержки многие могут прибегнуть к детскому труду», — предупредил гендиректор Международной организации труда Гай Райдер.
- На фоне массовых митингов на США надвигается вторая волна COVID-19.
- Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом.
- Польша с 13 июня открывает границы для стран ЕС.
- Премьер-министра Италии Джузеппе Конте вызвали на допрос по делу о пандемии коронавируса. Прокуратура Бергамо расследует причины отказа от объявления «красной зоной» двух населенных пунктов в районе Бергамо на севере Италии — Нембро и Альцано-Ломбардо, после того как там были выявлены первые случаи заболевания. В результате провинция Бергамо стала одной из самых пострадавших от COVID-19.
- Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым