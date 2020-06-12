Главное о коронавирусе на 12 июня: Татарстан получил лекарство, Собянин попросил не приезжать в Москву

Татарстан получил первые 300 упаковок «Авифавира»

За последние сутки в Татарстане подтвердились 49 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 48 — контактные. 14 человек госпитализированы, 35 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).

Больше всего заболевших в Казани (22) и Набережных Челнах (14).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 823 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 806 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 21 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 11. На лечении остаются 1006 человек.

Республика находится на 24-м месте по числу заболевших среди регионов России.



В Татарстан поставили первые 300 упаковок препарата «Авифавир» для лечения коронавируса.



Республика стала первой в ESG-рейтинге (Environmental, Social, Governance) российских регионов. Этот рейтинг оценивает готовность регионов к экономическому кризису, вызванному распространением коронавируса и падением цен на нефть.

Из-за кризиса Татарстан недополучил 21 млрд рублей налогов на прибыль в нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал, как будет проходить бесконтактное голосование по поправкам в Конституцию.

Фото Максима Платонова

Аэропорты Казани и Нижнекамска направили в Росавиацию заявки на предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов из-за снижения их прибыли в результате падения объемов пассажирских перевозок.



В Казани накануне открылось около 150 кафе с летними верандами. Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил летнюю террасу кафе «Сказка» на улице Баумана и поел мороженого.



Все работники детских лагерей Татарстана сдадут тест на коронавирус.



Собянин попросил не приезжать в Москву

За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случая коронавируса, выздоровели 8 220 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 511 423, а выздоровевших — до 269 370 человек.

Зафиксировано 183 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 6 715 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

Бюджет России по итогам января — мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей.

В Кремле прекращается режим удаленной работы, который был введен 30 марта. Большинство сотрудников администрации президента России с 15 июня возвращаются на рабочие места.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил ограничить поездки в столицу гостям из регионов. Она напомнил, что «пирамида перевернулась» и сейчас большинство заболевших COVID-19 выявляются не в столице. «У нас карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Конечно, если есть необходимость — приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки», — сказал Собянин.

Фото Павла Беднякова (iz.ru)

Ученые из Российского химико-технологического университета имени Менделеева спрогнозировали, что вспышка COVID-19 завершится в России в конце июля. .

Мэрия Москвы запустила проект, в рамках которого работодатели смогут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусу за счет города.

С 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники откроют парковые пространства для посетителей.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, сообщил, что формат ограничений в России может быть «плавающим».

В Тверской области в этом году отменили фестиваль «Нашествие».

РЖД в конце июня вернет в расписание 35 отмененных ранее поездов, в том числе на курорты Черноморья и Северного Кавказа.

Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан назвал «необычным» невысокое число смертей от COVID-19 в России.

100 млн человек могут оказаться за чертой бедности

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 516 656. Умерли 421 498 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 023 347). На второй строчке — Бразилия (802 828), Россия на третьем месте (501 800, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (297 535), на пятом — Великобритания (292 860).

До 100 млн человек могут оказаться за чертой бедности, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Миллионы детей по всему миру будут вынуждены начать работать. «Поскольку пандемия наносит ущерб семейным доходам, без поддержки многие могут прибегнуть к детскому труду», — предупредил гендиректор Международной организации труда Гай Райдер.

На фоне массовых митингов на США надвигается вторая волна COVID-19.

Великобритания увеличит налоги богатым для борьбы с коронавирусом.

Польша с 13 июня открывает границы для стран ЕС.

Премьер-министра Италии Джузеппе Конте вызвали на допрос по делу о пандемии коронавируса. Прокуратура Бергамо расследует причины отказа от объявления «красной зоной» двух населенных пунктов в районе Бергамо на севере Италии — Нембро и Альцано-Ломбардо, после того как там были выявлены первые случаи заболевания. В результате провинция Бергамо стала одной из самых пострадавших от COVID-19.

Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня.

Лилия Ахкиямова