Кондратьев рассказал, как будет проходить бесконтактное голосование по поправкам в Конституцию

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал, как будет проходить процедура бесконтактного голосования по поправкам в Конституцию.

По его словам, следует остерегаться любых контактов даже когда придут два члена участковой избирательной комиссии и наблюдатели. Бюллетень, выписку, ручку, перчатки, маску для избирателя нужно повесить на дверь квартиры, и не заходить туда ни в коем случае.

Избиратель должен все это получить, зайти к себе домой, проголосовать. Также Кондратьев подметил, что для успешного проведения голосования необходимо, чтобы были сейф-пакеты, которые пломбируются и обеспечивают полную безопасность.

Напомним, в Татарстане продолжается прием заявлений от тех, кто хочет участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ вне избирательных участков, которое пройдет с 25 июня по 1 июля.