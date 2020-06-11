Татарстан оказался готов к экономическому кризису больше других регионов России

Фото: Максим Платонов

Татарстан лучше всех в России готов к кризису

Европейское рейтинговое агентство RAEX-Europe составило ESG-рейтинг (Environmental, Social, Governance) российских регионов. Этот рейтинг оценивает готовность регионов к экономическому кризису, вызванному распространением коронавируса и падением цен на нефть. Общий список возглавил Татарстан, следом в тройке Москва и Липецкая область.

В категории Environmental («Экология») республика заняла 19-е место среди регионов РФ, Social («Общество») — 12-е место, а вот по части Governance («Управление») — 1-е место.

По версии RAEX-Europe, Татарстан наравне с Москвой возглавил список по качеству государственного управления, поскольку здесь «высокий уровень инвестиционной привлекательности сочетается с хорошей транспарентностью местных властей и бюджетной дисциплиной».

Замыкают российский рейтинг ESG Кабардино-Балкария, Тыва и Калмыкия.

«Показатели устойчивости долга Татарстана будут затронуты лишь умеренно»

Хорошо смотрится республика и в других авторитетных рейтингах. Напомним, 25 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Татарстана на отметке «ВВВ» со стабильным прогнозом. Аналитики констатировали, что, несмотря на прогнозируемое падение роста ВВП России из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, «показатели устойчивости долга Татарстана будут затронуты лишь умеренно».

Татарстан недавно вошел и в число регионов, которые смогут обойтись без заемных средств в 2020 году, по версии Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Всего таких субъектов Федерации в России 28. В основном это добывающие регионы, промышленные центры и субъекты с относительно низкой долговой нагрузкой.

По итогам 2019 года Татарстан оказался на пятом месте в рейтинге социально-экономического развития регионов по итогам 2019 года от «РИА Новости». Рейтинг Татарстана — 76,5 балла. От лидеров — Москвы и Санкт-Петербурга — республика отстала только на 3,5 балла.

Татарстан занял четвертое место и в рейтинге регионов России по снятию ограничений, введенных из пандемии коронавируса. Также республика попала в топ-5 регионов, где раньше всех стали снимать ограничения из-за коронавируса.



Дарья Пинегина