В Татарстан поступила первая партия российского препарата против коронавируса

В Татарстан доставили первые 300 упаковок препарата «Авифавир» для лечения коронавируса.

Лекарство поступит в крупные клиники Казани, перепрофилированные во временные инфекционные госпитали, а также в Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



«Препарат должен применяться при лечении среднетяжелых форм коронавирусной инфекции», — рассказала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Сегодня начинаются поставки российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в регионы. Сначала лекарство получат 35 субъектов РФ, в том числе и Татарстан. Он будет бесплатным в рамках ОМС.