Мурашко сообщил, что формат ограничений в России может быть «плавающим»

Ограничения, которые вводятся в России из-за пандемии коронавируса, могут быть «плавающими». Например, их могут вводить на выходные, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Есть формат в том числе «плавающего» режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, «плавающие» какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует <...> и может использоваться», — сказал он на телеканале «Россия-1».

Глава Минздрава России призвал пока воздерживаться от походов в гости из-за сохраняющегося риска заражения коронавирусом.

«Если гость принесет [вирус] на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует. Походы к друзьям и в гости нужно по-прежнему ограничивать», — объяснил он.

Ранее Мурашко заявил, вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

