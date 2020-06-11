Аэропорты Казани и Нижнекамска подали заявки на господдержку

Аэропорты Казани и Нижнекамска направили в Росавиацию заявки на предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов из-за снижения их прибыли в результате падения объемов пассажирских перевозок.

После проверки документации, на следующей неделе, будут подписаны приказы о предоставлении господдержки.

Федеральное агентство воздушного транспорта рассматривает заявки от российских аэропортов с 4 июня. Сейчас в Росавиацию поступили заявки от 10 аэропортов. В их числе — аэропорты Шереметьево, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи.

Ранее премьер Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российские аэропорты получат господдержку в общей сложности на 10,9 млрд рублей.

