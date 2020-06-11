Рустам Минниханов посетил летнюю террасу и поел мороженого

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Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил летнюю террасу одного из первых детских кафе и старейших заведений общественного питания Казани — семейного кафе «Сказка» на улице Баумана.

Главе РТ показали, как организована рассадка на веранде с учетом соблюдения дистанции: не более двух взрослых за один стол. Минниханов обратил внимание, что правильная организация обслуживания посетителей в новых условиях — это сегодня наиважнейшая задача системы общепита.

Минниханов также признался, что самое вкусное мороженое, которое он ел, — из кафе «Сказка», и продегустировал его на летней веранде. К президенту присоединился и мэр города Ильсур Метшин.

Напомним, в Казани сегодня открылось около 150 кафе с летними верандами.