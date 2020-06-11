Кризис «съел» 21 миллиард налога на прибыль от татарстанской «нефтянки»

«Кто не умеет голосовать ни за, ни против?»



Практически вдвое выросла повестка дня сегодняшнего заседания Госсовета Татарстана после того, как были озвучены все предложения его участников. А количество желающих выступить по разным вопросам оказалось таким, что спикер парламента в обтекаемых, но очень понятных формулировках дал понять законодателям, что вряд ли позволит высказаться всем.

Но руководителю фракции КПРФ Хафизу Миргалимову Фарид Мухаметшин обещал позволить ему высказаться в «разном» по поводу его предложения обратиться всем парламентом к председателю российского правительства Михаилу Мишустину с предложением заморозить тарифы ЖКХ в связи с пандемией коронавируса. Но еще до этого Миргалимов буквально вырвал слово, чтобы поспорить о целесообразности положений российского закона о дистанционном обучении — он доказывал, что переход на удаленку в учебных заведениях оказался мучительным и торопиться с распространением этого опыта нельзя.

— 14 субъектов РФ вышли с предложением к Мишустину [о замораживании тарифов на жилищно-коммунальные услуги], надо выйти с инициативой! — продолжил Миргалимов, вновь получив слово.

— Готовьте, готовьте, рассмотрим в законном порядке, — прервали коммуниста, подробно описывавшего бедственное положение пенсионеров и многодетных семей в связи с долгим режимом самоизоляции по коронавирусу и непредвиденный рост расходов граждан на «коммуналку».

А вот попытку Романа Мугермана снять с обсуждения недоработанный, по его мнению, закон о «наливайках» в жилых домах, председатель Госсовета пресек решительно, заявив, что рассмотреть законопроект в первом чтении необходимо хотя бы для того, чтобы «узнать мнение людей».

И вплоть до перерыва в заседании Фарид Мухаметшин искал загадочного депутата, который на заседание пришел, но упорно не проявлял признаков деятельности:

— Куда один депутат делся?.. Скажите, кто не умеет голосовать ни за, ни против?

За счет «нефтянки» Татарстан стал лидером в России по падению налога на прибыль

В ходе обсуждения прошлогоднего бюджета выяснилось: в 2019 году резко возросли отчисления в федеральный бюджет (что не помешало республиканскому бюджету остаться профицитным), однако повторить это достижение в 2020-м вряд ли удастся.

Отвечая на вопрос депутата Артема Прокофьева, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин сообщил, что отчисления в бюджет России выросли в прошлом году в связи с повышением НДС с 18 до 20% и увеличением налога на добычу полезных ископаемых — оба эти налога в полном объеме уходят в Москву.

В 2019 году из 249,4 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений 111,1 млрд приходятся на налог на прибыль, и из них более 59% — 53 млрд — обеспечили нефтяные компании республики. Депутат Марат Галеев заметил, что сейчас ситуация резко поменялась, и спросил о нынешних доходах от нефтяной отрасли.

Министр финансов ответил: Татарстан получил самое большое падение по налогу на прибыль среди российских регионов за минувшие 5 месяцев — порядка 25,4 млрд рублей. В целом снижение по всем налогам по консолидированному бюджету составило 32,2 млрд рублей. При этом нефтяная отрасль дала самый большой объем снижения — порядка 16 млрд, а если включить нефтепереработку — то 21 миллиард.

— То есть существенное снижение получается за счет нефтяной отрасли, — констатировал министр.

Бюджет-2019: запросили больше, чем «переварили»

Закон Республики Татарстан «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год» депутаты Госсовета приняли сразу в первом и третьем чтении. Как сообщил председатель Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, доходная часть бюджета составила 288,52 млрд рублей, расходная — 271,812 млрд, превышение доходов над расходами — почти 13,71 млрд. Последняя сумма, по словам Якунина, «перешла во исполнение обязательств текущего проблемного года».

Проверка Счетной палаты республики, по словам зампредседателя палаты Альберта Валеева, каких-либо существенных нарушений при исполнении бюджета-2019 не выявила.

— Расходы на реализацию 32 государственных программ исполнены на 97 процентов, общий объем ассигнований [в течение года] увеличился на 25 процентов, — сообщил он. — Необходимо отметить факты несвоевременной актуализации государственных программ с учетом утвержденного финансирования, корректировки индикаторов результативности отдельных программ по завершении финансового года, исключения неисполненных показателей…

По словам Валеева, подробный анализ расходов по нацпрограммам показал, что данные достоверны, но есть резервы для совершенствования работы:

— Установлены случаи, когда фактическая потребность бюджетных средств оказалась ниже запланированного объема, и не всегда причиной является заявительный характер выплат или экономия по итогам конкурсных процедур… В отчетном году муниципальными образованиями в бюджет республики возвращены средства в размере 1 миллиарда 76 миллионов рублей… Фактов направления средств на цели, не предусмотренные законом «О бюджете…», необоснованного принятия расходных обязательств, образования кредиторской задолженности, не обеспеченной финансированием, не установлено.



Закрывай-ка «наливайки»!

Бурные дебаты депутатов вокруг проекта закона о «наливайках» — «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Татарстан», начавшиеся еще на заседании Комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству, продолжились сегодня в более широком кругу. Суть законопроекта сводится к запрету продавать спиртное в разлив в жилых домах, если торговый зал рюмочной меньше 50 квадратных метров. Сторонники законопроекта в его нынешнем виде настаивают на том, что эта мера, притом что вход в «наливайки» таких размеров обычно расположен со стороны уличного фасада дома, в достаточной мере защитит обитателей многоэтажек от появления пьяниц на детских площадках и скамейках у подъездов. Противники полумер (депутат Роман Мугерман, напомнивший, что в таком виде закон поможет закрыть только 26 «наливаек», мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, чье мнение транслировал депутат Николай Атласов, председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова) настаивали на иной формулировке. Они говорили, что «наливаек» в жилых домах вообще не должно быть — именно об этом их просили избиратели.

В подтверждение необходимости прикрыть алколавочки в многоэтажках Николай Атласов привел статистику:

— Слишком много пьяных во дворах жилых комплексов. По состоянию на 1 июня 2020 года продажу алкогольной продукции в городе осуществляют 250 предприятий, из них 150 — так называемые «наливайки». За три года количество заявок по данной теме в ГИС «Народный контроль» увеличилось в 2,3 раза, наблюдается рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — за один год на 18,7%... По итогам пяти месяцев 2020 года поступило 292 сообщения о происшествиях, связанных с состоянием алкогольного опьянения, что в три раза превышает показатели прошлого года. Ко мне обращаются люди, которые требуют вообще запретить продажу алкоголя в жилых домах.

А председатель Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова в ходе обсуждения проекта закона предложила законодательно запретить открывать «наливайки» «хотя бы в новых жилых домах», заметив при этом:

— Те вопросы, которые перед нами ставят граждане, не решаются!

Напомнили противники «наливаек» и о том, что 80 процентов контрафактного алкоголя реализуются именно там. Однако у «наливаек» нашлись и защитники, например Марат Галеев, он напомнил об интересах мелкого бизнеса, который и так пострадал от пандемии коронавируса. В итоге по настоянию Фарида Мухаметшина законопроект был принят в первом чтении — с условием последующей доработки.

Росздравнадзор, покажи личико… пластической хирургии!

В ходе сегодняшнего заседания Госсовета депутаты заслушали информацию о работе территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан. Доклад руководителя республиканского Росздравнадзора Любови Шайхутдиновой содержал немало интересных для пациентов сведений. К примеру, оказалось, что в 70% проверенных надзорным органом государственных и коммерческих медучреждений в разгар пандемии COVID-19 комплект медицинского оборудования оказался неполным, причем отсутствовали как раз те приборы, которые особенно нужны сейчас для контроля за распространением инфекции.

Однако доклад, изобиловавший цифрами, прервался на самом интересном месте. Любовь Шайхутдинова сообщила, что контроль многих организаций просто невозможен — на 80% из них на сегодня в республике распространяется режим «надзорных каникул», а ежегодно проверяют всего 13 учреждений во всей республике. Затем она перешла к информации о результатах проверок деятельности клиник пластической хирургии, которых до начала проверок в Татарстане было 34, но «шесть из них накануне проверки быстренько отозвали лицензию». Почему отозвали и что проверяющие увидели в остальных — осталось загадкой, так как истекло время, отведенное Шайхутдиновой для доклада. Она успела сказать, что в клиниках отсутствовали дыхательные и рентгеновские аппараты, и тут Фарид Мухаметшин сказал:

— Завершайте, пожалуйста!

А потом пожурил Росздравнадзор за «отсутствие гласности и открытости»:

— Слабо взаимодействуем с обществом! Больше обращений было бы к вам, если бы вы не скрывали, молча не работали… Нам нужна конкретика, чтобы улучшить положение дел, — строго сказал председатель Госсовета. Тем самым он частично повторил доводы, с помощью которых в прошлом году корреспондент «Реального времени» безуспешно уговаривала Любовь Шайхутдтинову раскрыть на пресс-конференции, какие именно клиники пластической хирургии по итогам проверок показали себя с неблагонадежной стороны.

Инна Серова