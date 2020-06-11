Всех работников детских лагерей Татарстана протестируют на коронавирус

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что каждый детский лагерь в регионах должен будет составить план госпитализации ребенка в случае заражения коронавирусом



«[В Татарстане] по каждому летнему лагерю разработан маршрутизатор, который предполагает план действий в случае, если вдруг где-то, не дай бог, у нас будет выявлен COVID-положительный ребенок в лагере. Также разработана схема того, как участок, лагерь, в котором находился ребенок, будет отработан. В принципе, схема, которую я озвучила, уже отработана Роспотребнадзором с самого начала пандемии. На любых местах, где обнаруживались очаги, прорабатывается специальный маршрутизатор», — сообщила она.

По словам Галимовой, есть прямое поручение Рустама Минниханова «очень серьезно подойти к вопросу тестирования взрослых, которые будут непосредственно контактировать с детьми в лагере, находиться с ними постоянно».

«Они все, конечно же, пройдут тест и все время прохождения смены будут находиться непосредственно там для того, чтобы обезопасить возможные посторонние контакты, недопущение проникновение вируса в детские лагеря», — заключила Галимова.

По рекомендациям Роспотребнадзора дети и персонал лагеря будут заезжать в лагерь за один день и находиться там в течение всей смены. В Татарстане покинувших лагерь детей не будут принимать обратно.