Главное о коронавирусе на 3 июня: проблемы открытия ТЦ и массовая вакцинация в России уже осенью

Из общежития в Челнах можно выйти всего на 1 час

В Татарстане за последние сутки подтверждены 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным республиканского оперштаба, все они были контактными. Госпитализированы 30 человек, дома лечатся 24 заболевших с легкой или бессимптомной формами.

По количеству заболевших лидируют Казань и Набережные Челны, где за последние сутки выявлены 35 и 6 новых случаев соответственно.

Всего в Татарстане на сегодня зарегистрирован 3 351 случай заболевания COVID-19. При этом за все время пандемии выздоровел уже 2 991 человек, из них 177 пациентов — за минувшие сутки. Умерли 10 татарстанцев.

Таким образом, в Татарстане на сегодня насчитывается 360 активных случаев COVID-19. По общему числу заражений республика опустилась на 18-е место среди российских регионов.

Часть выставочного центра Kazan Expo отдадут под производство тестов на коронавирус. Фото Максима Платонова

Власти Татарстана еще не знают, как и когда пройдет Сабантуй. В Чувашии праздник уже перенесли на неопределенный срок, а в Москве решено провести его в онлайн-формате.



КАМАЗ показал первых выписавшихся сотрудников завода из клиники-санатория «Набережные Челны», переформатированного в «ковидный» госпиталь.



Часть выставочного центра Kazan Expo отдадут под производство тестов на коронавирус.



В Казани росгвардейцы разогнали выпускников, решивших нарисовать перед школой прощальный рисунок.



В Челнах студент филиала КФУ пожаловался на продолжение карантина. Он утверждает, что в общежитии действует правило, по которому выйти на улицу можно всего на 1 час.

В районах республики начнется поэтапное открытие торговых центров.

Кинотеатры заработают в июле

За последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 972 пациента. Таким образом, число зараженных выросло до 432 277, а выздоровевших — до 195 957 человек.

Зафиксировано 178 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса умерли 5 215 россиян.

Топ регионов по числу заразившихся

Власти рассчитывают начать массовую вакцинацию россиян уже осенью.

В стране в числе прочих разрабатывают вакцину в виде йогурта, которую можно будет принимать перорально.

В середине июля планируется разрешить работу кинотеатров и музеев. Театрам и концертным залам придется ждать до осени.

«Летописец Путина» Андрей Колесников рассказал, как попал в больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция». Но через пару дней выяснилось, что журналист отравился грибами.

Премьер-министр Михаил Мишустин представил план по восстановлению российской экономики после пандемии. Он будет реализовываться в три этапа до конца 2021 года и потребует около 5 трлн рублей.



В Москве для прихожан открылись несколько церквей и мечетей.

Михаил Мишустин представил план по восстановлению российской экономики после пандемии. Фото kremlin.ru

Туристы готовятся лететь в Черногорию и Турцию

На сегодняшнее утро число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 383 805. Умер 380 331 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на 10.30 (мск).

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 831 821 случаев). На второй строчке — Бразилия (555 383), Россия занимает третью позицию (423 186, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (279 392), на пятом — Испания (239 932).

По смертям по-прежнему лидируют Соединенные Штаты, там за время пандемии от коронавируса скончался 106 181 человек. Далее следует Великобритания, где зарегистрированы 39 452 смерти. В пятерку входят Италия (33 530), Бразилия (31 199) и Франция (28 943).

В Черногории пандемия официально завершена. Страна готовится к началу туристического сезона.

Принимать туристов в скором времени начнет и Турция.

В ЮАР Верховный суд назвал карантинные меры неконституционными. Он обязал правительство страны через две недели отменить ограничения.

А вот в Польше пока опасаются коронавируса. Президент страны Анджей Дуда утвердил закон, который позволит голосовать не только на участках, но и по почте.

Таиланд в связи с пандемией COVID-19 снизил налог на недвижимость на 90%.

Медики Сингапура усомнились в том, что вакцины от коронавируса дадут устойчивый иммунитет.

Евгений Калашников