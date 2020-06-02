В Казани росгвардейцы разогнали школьников, которые рисовали на школьном дворе рисунок к последнему звонку

В Казани сотрудники Росгвардии разогнали выпускников, которые пришли на школьный двор нарисовать рисунок к последнему звонку. Видео появилось в соцсетях.

Как поясняется в сообщении к видео, директор школы лично разрешил выпускникам нарисовать рисунок на асфальте. Вечером ребята пришли с красками в школу и приступили к работе. Позже к ним подошел охранник и потребовал убраться с территории школы. Следом подошла Росгвардия. Оказалось, что директор дал указание охраннику выгнать выпускников с территории школы, сообщают пользователи.

На кадрах видно, как росгвардейцы сопровождают детей на выход за территорию школы.

В декабре прошлого года на территории школы в Новотроицке по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району РТ проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. По согласованию с администрацией школы в качестве статистов были привлечены учащиеся 9 класса школы.

