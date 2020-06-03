Московский Сабантуй пройдет в онлайн-формате

Московский Сабантуй из-за пандемии коронавируса пройдет 4 июля в онлайн-формате, сообщается на сайте Автономии татар Москвы.

«Советом Татарской национально-культурной автономии Москвы совместно с Правительством Москвы, Полномочным представительством Республики Татарстан в Российской Федерации и Полномочным представительством Республики Башкортостан при Президенте РФ было принято решение провести праздник «Сабантуй-2020» в формате, который диктует время, — онлайн-вещания на интернет-площадках», — говорится в сообщении.

Организаторы обещают сохранить в программе ключевые события праздника, которые демонстрируют традиции и культуру братских народов. Трансляция будет вестись на сайте Автономии татар Москвы — www.avtonomiya.tatar

В Татарстане пока не приняли решения по Сабантую. В мае руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова не стала отвечать на вопрос об отмене или переносе Сабантуя. Она сообщила, что пока это неактуально.

