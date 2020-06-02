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КАМАЗ показал первых выписавшихся из своего «ковидного» госпиталя

15:56, 02.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
КАМАЗ показал первых выписавшихся из своего «ковидного» госпиталя
Фото: tatarstan.ru

Пресс-служба ПАО «КАМАЗ» опубликовала видео о выписке пациентов коронавирусного госпиталя, организованного предприятием в клинике-санатории «Набережные Челны». Домой отправился 21 человек.

Отмечается, что сначала пациенты переводились сюда из инфекционной больницы Челнов. Всего вылечились уже 36 человек.

«Вот сюда пришел, через день-два уже самочувствие хорошее стало», — рассказывает один из переболевших.

Напомним, в Татарстане за сутки было выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом в Челнах заболели COVID-19 9 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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