«Летописец Путина» рассказал о попадании в больницу с диагнозом «коронавирус»

Журналист Андрей Колесников, которого называют «летописцем Путина», рассказал о найденном у него COVID-19. Однако через несколько дней диагноз изменили на «острый гастроэнтерит».

Он сообщил, что в воскресенье почувствовал повышение температуры. Врач посоветовал ехать в больницу.

Журналист с женой сдали тесты на коронавирус и прошли контрастную томографию.

«Врач в приемном покое сказал, что сто процентов — двусторонняя пневмония и что это оно», — пишет Колесников в Facebook.

Два дня один из самых известных корреспондентов президентского пула провел к «ковидном» госпитале. Однако к вечеру следующего дня пришла другая смена врачей, которая обнаружила, что диагноз поставлен неверно.

«Я говорю: «Да как же?! Мы же уже здесь! В самом логове «ковида»! Почти двое суток! В этой бездне! Без масок и перчаток. Мы, которые все свято исполняли два месяца и где-то все же подцепили», — рассказывает Колесников.

Выяснилось, что у журналиста проявился «острый гастроэнтерит» после съеденных маринованных грибов, заросших плесенью на «сантиметра четыре».