Галимова сообщила, что в Татарстане еще не принято решение по Сабантую

В Татарстане еще не принято решение по проведению Сабантуя. Об этом газете «Реальное время» сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Когда будет принято решение, тогда и сообщим», — написала она в ответ на вопрос, какое решение приняли в руководстве республики по поводу проведения Сабантуя.

В мае, отвечая на подобный вопрос, Галимова сказала, что пока он не актуален.

Накануне Автономия татар Москвы сообщила, что московский Сабантуй из-за пандемии коронавируса пройдет 4 июля в онлайн-режиме.

