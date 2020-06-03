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Галимова сообщила, что в Татарстане еще не принято решение по Сабантую

09:02, 03.06.2020
Галимова сообщила, что в Татарстане еще не принято решение по Сабантую
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане еще не принято решение по проведению Сабантуя. Об этом газете «Реальное время» сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Когда будет принято решение, тогда и сообщим», — написала она в ответ на вопрос, какое решение приняли в руководстве республики по поводу проведения Сабантуя.

В мае, отвечая на подобный вопрос, Галимова сказала, что пока он не актуален.

Накануне Автономия татар Москвы сообщила, что московский Сабантуй из-за пандемии коронавируса пройдет 4 июля в онлайн-режиме.

ОбществоКультура Татарстан
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