Главное о коронавирусе на 18 мая: в Татарстане открылись музеи и библиотеки, в Италии снимают карантин

Татарстан: восьмая смерть и открытие музеев

За прошедшие сутки в Татарстане выявили еще 80 случаев заражения. Их общее количество достигло 2 312 случаев. При этом избавились от инфекции 1 195 человек.

Среди новых пациентов только 17 попали в больницу, остальные лечатся дома, их состояние не вызывает опасений у медиков.

Возраст большинства заболевших колеблется от 30 до 50 лет. Пятеро заболевших младше 18 лет, троим от 80 до 90 лет и шестерым — от 70 до 80 лет.

В республике умер восьмой человек от COVID-19. Это житель Нижнекамского района 1941 года рождения. С 1 мая он находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ с тяжелым течением коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией. С 6 мая был переведен на аппарат ИВЛ. 16 мая он умер.

Фото Максима Платонова

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Казани живет 61 заболевший. По четыре новых пациента — в Набережных Челнах Зеленодольске и Нижнекамске. Два случая — в Мамадышском районе по одному — в Дрожжановском, Елабужском, Лаишевском, Сабинском и Тукаевском районах.



Аналитики представили очередной прогноз по пику заболеваемости в Татарстане. В нем предполагается, что он наступил 8 мая и так и не достигнет 100 случаев за сутки.

С сегодняшнего дня в Татарстане разрешили работу музеев и библиотек. Разрешат и экскурсии, но только если в группе будет не больше пяти человек.

Открываются бассейны и фитнес-центры, но только для индивидуальных тренировок (один тренер может тренировать одного человека).

Рустам Минниханов обратился к Белоусову с просьбой включить СМИ в список пострадавших отраслей.

Волонтеры в Нижнекамске бесплатно раздают маски нарушителям режима.

В Казань прилетел борт из Ташкента, на обсервацию в «Ливадию» отправились 50 его пассажиров.

Фото Максима Платонова

Меньше 9 тысяч заболевших за сутки — впервые с 1 мая

По официальным данным, на сегодня в России количество случаев заражения коронавирусом выросло на 8 926, достигнув отметки в 290 678. Это первый день, когда число заболевших за сутки ниже 9 тысяч. В то же время страна по-прежнему находится на втором месте по общему числу зарегистрированных случаев.

Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 209 человек. За сутки от коронавируса скончался 91 человек.

Топ регионов по количеству заболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. По ее словам, рост заболевших был остановлен. При этом главный санитарный врач РФ считает, что носить маски и сторониться людей нам придется и летом.

В России появился на свет младенец, зараженный COVID-19. В Северной Осетии заболевшая коронавирусной инфекцией беременная женщина родила малыша. Врачи обнаружили, что ребенку передался вирус. На сегодня и мать, и новорожденный находятся под медицинским наблюдением.

Из-за опасности заражения в МГУ перенесли военные сборы. При этом новые даты еще не назначены.

Общее количество заражений в Вооруженных силах достигло 1 617 человек.

Фото Олега Тихонова

Сегодня очередные послабления вводятся не только в Татарстане. В Подмосковье возобновляют работу промышленных предприятий, запускают остановившиеся стройки и объекты ЖКХ.

Минкульт РФ запросил у Роспотребнадзора рекомендации по кинотеатрам. Ведомство уточняет, в каких условиях смогут работать прокатчики после выхода из карантина.

Китай признал вину?

По состоянию на 11.00, количество случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 718 215. Умерли 315 283 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 486 742). На вторую строчку поднялась Россия, тройку замыкает Великобритания (244 995) На четвертом месте — Бразилия (241 080), на пятом — Испания (230 698).



В Китае согласились, что в начале эпидемии коронавируса недооценили ситуацию. По крайней мере, такое мнение высказал ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань во время интервью CNN. Он подтвердил, что первое время власти Уханя скрывали масштабы происшествия, и это позволило вирусу распространиться.

Фото Xinhua (tengrinews.kz)

Италия почти отменила карантин, разрешив работать магазинам, ТЦ, ресторанам и другим бизнесам. Снимаются все ограничения на передвижение внутри региона и в городах проживания.

В США ряд штатов начал снимать ограничения. По отчетам американских чиновников, пока в этих регионах не выявлено новых вспышек.

Чешская авиакомпания Czech Airlines с сегодняшнего дня снова выполняет международные рейсы.

Эстония отменила режим ЧП. Но власти страны запретили полеты в государства, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Например, в Россию.

Евгений Калашников, Дарья Пинегина