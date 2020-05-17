Аналитики сообщили о пройденном пике по COVID-19 в Татарстане

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Компания-разработчик аналитических продуктов Megaputer Intelligence составила свою прогнозную модель по заболеваемости COVID-19 в регионах.



Согласно реалистичному сценарию, Татарстан вышел на пик 8 мая. По пессимистичному прогнозу компании,пик заболеваемости в республики может быть 31 мая, в этот день может быть выявлено 103 заражения COVID-19.

Ранее аналитики InnoSTage сформировали математические модели распространения COVID-19 на основе анализа эффективности введенных в Татарстане мер. Согласно их прогнозу, пик придется на конец мая.



Напомним, глава Роспотребнадзора РТ заявила, что видит тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом.

