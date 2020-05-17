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В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации ситуации с COVID-19

14:59, 17.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации ситуации с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

По всей России отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы остановили рост на сегодняшний день <...> День ко дню практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране», — рассказала Попова в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация стабилизируется во многом благодаря бережному отношению россиян к здоровью.

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 84 новых случая COVID-19, общее число заболевших достигло 2 232 человек.

В России за последние сутки выявили 9 709 новых случаев коронавируса. Таким образом, число зараженных в стране выросло до 281 752 человек.

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