Главное за выходные: какие законы подписал Путин и новый налог для резидентов Иннополиса
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 2 марта.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов, закон о создании звания «Город трудовой доблести», а также закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующие документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.
- Национальная библиотека Татарстана выделит 5,4 млн рублей на подписку и доставку периодических изданий для муниципальных библиотек Татарстана. Услуги должны оказываться с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Поставлять нужно будет 22 издания, среди них — «Идел» на татарском и русском языках, «Казан-Казань», «Казан утлары», «Мэйдан Чаллы/Арена Челны», «Сююмбике», «Татарстан» на татарском языке, «Ватаным Татарстан», «Гаилэ хэм мэктэп». В списке мест поставки — библиотеки в 45 районах региона.
- В Татарстане утвердили новый налог для резидентов Иннополиса, который равен 1%. Как пояснил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, льготы получат компании, применяющие упрощенную систему налогообложения, занимающиеся информационными технологиями, разработкой ПО или оказывающие консультационные услуги в данной области.
- В Казани мать зарезала семилетних близнецов, после чего попыталась покончить с собой. ЧП произошло в одном из домов на Чистопольской. Женщина в приступе ревности напала на двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат госпитализирован. Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство.
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