В Татарстане утвердили новый налог для резидентов Иннополиса

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане утвердили новый налог для резидентов Иннополиса, который равен 1%.

Как пояснил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, льготы получат компании, применяющие упрощенную систему налогообложения, занимающиеся информационными технологиями, разработкой ПО или оказывающие консультационные услуги в данной области.

Так, для компаний, которые оплачивают налоги по схеме «доходы минус расходы», ставка составит всего 5%. Для предприятий, которые платят от общего объема доходов, ставка будет 1%.



Ранее сообщалось, что председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров сообщил, что компания начала разрабатывать в Иннополисе искусственный интеллект, который будет применяться в области строительства.

