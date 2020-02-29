В Татарстане утвердили новый налог для резидентов Иннополиса
В Татарстане утвердили новый налог для резидентов Иннополиса, который равен 1%.
Как пояснил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, льготы получат компании, применяющие упрощенную систему налогообложения, занимающиеся информационными технологиями, разработкой ПО или оказывающие консультационные услуги в данной области.
Так, для компаний, которые оплачивают налоги по схеме «доходы минус расходы», ставка составит всего 5%. Для предприятий, которые платят от общего объема доходов, ставка будет 1%.
Ранее сообщалось, что председатель совета директоров ООО «Дигинавис» Николай Никифоров сообщил, что компания начала разрабатывать в Иннополисе искусственный интеллект, который будет применяться в области строительства.
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