Путин подписал закон о создании звания «Город трудовой доблести» — на него претендует Казань

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, данное звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной Войне.

Основаниями для присуждения «Города трудовой доблести» являются награждение предприятии и его работников госнаградами, документально подтвержденные факты трудового героизма.

Звание будет присваиваться указом президента РФ в канун 1 мая, говорится в документе.

Ранее мэр Казани предложил обратиться к президенту России с просьбой о присвоении столице Татарстана почетного звания «Город трудовой доблести». Инициативу градоначальника поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.

