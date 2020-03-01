Путин подписал закон о создании звания «Город трудовой доблести» — на него претендует Казань
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании звания «Город трудовой доблести». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, данное звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной Войне.
Основаниями для присуждения «Города трудовой доблести» являются награждение предприятии и его работников госнаградами, документально подтвержденные факты трудового героизма.
Звание будет присваиваться указом президента РФ в канун 1 мая, говорится в документе.
Ранее мэр Казани предложил обратиться к президенту России с просьбой о присвоении столице Татарстана почетного звания «Город трудовой доблести». Инициативу градоначальника поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.
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