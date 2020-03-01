Для библиотек Татарстана поставят журналы и газеты на 5,4 млн рублей

Национальная библиотека Татарстана выделит 5,4 млн рублей на подписку и доставку периодических изданий для муниципальных библиотек Татарстана.

Услуги должны оказываться с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Поставлять нужно будет 22 издания, среди них — «Идел» на татарском и русском языках, «Казан-Казань», «Казан утлары», «Мэйдан Чаллы/Арена челны», «Сююмбике», «Татарстан» на татарском языке, «Ватаным Татарстан», «Гаилэ хэм мэктэп». В списке мест поставки — библиотеки в 45 районах региона.

Объявили об этом 25 февраля, заявки принимаются до 4 марта, а аукцион состоится 5-ого числа.



Ранее сообщалось, то библиотекари из Чувашии посетили модельную библиотеку в Зеленодольском районе Татарстана.

