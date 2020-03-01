Новости общества

18:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Для библиотек Татарстана поставят журналы и газеты на 5,4 млн рублей

17:15, 01.03.2020
Для библиотек Татарстана поставят журналы и газеты на 5,4 млн рублей
Фото: pexels.com

Национальная библиотека Татарстана выделит 5,4 млн рублей на подписку и доставку периодических изданий для муниципальных библиотек Татарстана.

Услуги должны оказываться с 1 марта по 31 декабря 2020 года. Поставлять нужно будет 22 издания, среди них — «Идел» на татарском и русском языках, «Казан-Казань», «Казан утлары», «Мэйдан Чаллы/Арена челны», «Сююмбике», «Татарстан» на татарском языке, «Ватаным Татарстан», «Гаилэ хэм мэктэп». В списке мест поставки — библиотеки в 45 районах региона.

Объявили об этом 25 февраля, заявки принимаются до 4 марта, а аукцион состоится 5-ого числа.

Ранее сообщалось, то библиотекари из Чувашии посетили модельную библиотеку в Зеленодольском районе Татарстана.

ОбществоИсторияКультураОбразование Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров